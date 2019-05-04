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ياسمين فؤاد تتجه لفرنسا للمشاركة باجتماعات وزراء بيئة الدول الصناعية الكبرى

السبت، 04 مايو 2019 10:07 ص
ياسمين فؤاد تتجه لفرنسا للمشاركة باجتماعات وزراء بيئة الدول الصناعية الكبرى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت ــ آية دعبس
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توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى فرنسا صباح اليوم السبت، للمشاركة في اجتماعات وزراء البيئة للدول الصناعية الكبرى (G7) التى تعقد في مدينة ميتز الفرنسية، للتحضير للقمة الرئاسية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستتطرق للعديد من الملفات السياسية والبيئية والاقتصادية، كما تركز الاجتماعات على تأثير التغيرات المناخية على البيئة والتنوع البيولوجي وكيفية مواجهة هذه التحديات.
 
وتلقي الدكتورة ياسمين فؤاد، باعتبارها الرئيس الحالى لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، كلمة مصر أمام اجتماع وزراء البيئة للدول الصناعية الكبرى وتحدد ملامح خطة الطريق التي وضعتها مصر لمواجهة التحديات والمشاكل التي تهدد التنوع البيولوجي حول العالم، بالإضافة إلى مساعدة إفريقيا، في ظل رئاسة مصر للدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، لمواجهة أثار التغيرات المناخية.
 
ومن المقرر أن تعقد وزيرة البيئة عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركتها في هذه القمة لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في الملفات الهامة المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوجي وعرض تجربة مصر الناجحة في مواجهة أثار التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها السلبية على البيئة. 
 
 

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وزيرة البيئة

الدول الصناعية

مؤتمر وزراء البيئة

التنوع البيولوجى




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