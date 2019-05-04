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وزير الشباب يدعم نادى طنطا بـ250 ألف جنيه.. ويؤكد: نسعى لتقديم شىء يليق بمحمد صلاح

السبت، 04 مايو 2019 06:25 م
وزير الشباب يدعم نادى طنطا بـ250 ألف جنيه.. ويؤكد: نسعى لتقديم شىء يليق بمحمد صلاح وزير الرياضة ومحافظ الغربية
الغربيه - مصطفى عادل
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قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة دعم نادى طنطا بمبلغ 250 ألف جنيه بمناسبة الصعود للدورى الممتاز، مطالبا مجلس إدارة النادى بالبحث عن رعاة للنادى لدعم النادى خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الدورى الممتاز دورى احترافى ويشهد منافسة قوية بين الأندية.

 

وعن تطوير مركز شباب محمد صلاح بقريته ببسيون، أكد الوزير أن محمد صلاح نجم عالمى، وله كل التقدير والاحترام، ونسعى لنقدم شيئا يليق باللاعب، مؤكدا أن هناك جدول زمنى لتطوير مراكز الشباب بمحافظة الغربية.

 

وأكد الوزير أن زيارته لمدينة طنطا بهدف تهنئة الفريق بالصعود للدورى الممتاز، مؤكدا أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة وسيكررها خلال الفترة القادمة.

 

وطالب الوزير مجلس إدارة النادى ببذل الجهد خلال الفترة القادمة للحفاظ على مكانتهم فى المنافسة بالدورى الممتاز.

 

 

 


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