وزير الرى يتوجه اليوم الى أسوان لتفقد مشروعات الوزارة فى المحافظة

كتبت أسماء نصار

يتوجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إلى محافظة أسوان، اليوم السبت يرافقة عدد من قيادات الوزارة، وذلك لتفقد سير الأعمال الجارية بعدد من المواقع الخاصة بمشروعات الوزارة المختلفة فى المحافظة

وأوضح تقرير لقطاع التوسع الافقى بالوزارة ،أنه تم تنفيذ مشروعات للحماية من مخاطر السيول بمحافظة أسوان حيث تم انشاء بحيرة ب 5 وادى الشغب 2 للحماية من السيول بوادى عبادى بمحافظة أسوان بقيمة اجمالية 13 مليون جنيه ، وكذلك انشاء بحيرة ب 6 وادى الشغب 2 للحماية من السيول بوادى عبادى بمحافظة أسوان بقيمة اجمالية 11,2 مليون جنيه، علاوة علي الانتهاء من انشاء سد الحماية وبحيرة الترسيب، بالأعقاب بحرى بوادى أبو صبيرة للحماية من اخطار السيول بمحافظة أسوان بقيمة اجمالية 5 مليون جنيه ، كما تم الانتهاء من انشاء بحيرة صناعية بوادى أبو صبيرة لحماية وادى أبو صبيرة للحماية من اخطار السيول بالمحافظة بقيمة اجمالية 39,5 مليون جنيه ، وانشاء بحيرة ب 4 وادى الشغب 1 بقيمة اجمالية 19,4 مليون جنيه ، وانشاء سد إعاقة م2 بوادى الشغب للحماية من السيول بوادى عبادى بمحافظة اسوان بقيمة اجمالية 35,6 مليون جنيه .