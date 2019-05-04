video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 03:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى يتوجه اليوم الى أسوان لتفقد مشروعات الوزارة فى المحافظة

السبت، 04 مايو 2019 02:00 ص
وزير الرى يتوجه اليوم الى أسوان لتفقد مشروعات الوزارة فى المحافظة محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق
يتوجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إلى محافظة أسوان، اليوم السبت يرافقة عدد من قيادات الوزارة، وذلك لتفقد سير الأعمال الجارية بعدد من المواقع الخاصة بمشروعات الوزارة المختلفة فى المحافظة
 
وأوضح تقرير لقطاع التوسع الافقى بالوزارة  ،أنه تم تنفيذ مشروعات للحماية من مخاطر السيول بمحافظة أسوان حيث تم انشاء بحيرة ب 5 وادى الشغب 2 للحماية من السيول بوادى عبادى بمحافظة أسوان بقيمة اجمالية 13 مليون جنيه ، وكذلك انشاء بحيرة ب 6 وادى الشغب 2 للحماية من السيول بوادى عبادى بمحافظة أسوان بقيمة اجمالية 11,2 مليون  جنيه، علاوة علي الانتهاء من انشاء سد الحماية وبحيرة الترسيب،  بالأعقاب بحرى بوادى أبو صبيرة للحماية من اخطار السيول بمحافظة أسوان بقيمة اجمالية 5 مليون جنيه ، كما تم الانتهاء من  انشاء بحيرة صناعية بوادى أبو صبيرة لحماية وادى أبو صبيرة للحماية من اخطار السيول بالمحافظة بقيمة اجمالية 39,5 مليون جنيه ، وانشاء بحيرة ب 4 وادى الشغب 1 بقيمة اجمالية 19,4 مليون جنيه ، وانشاء سد إعاقة م2 بوادى الشغب للحماية من السيول بوادى عبادى بمحافظة اسوان بقيمة اجمالية 35,6 مليون جنيه .
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرى: قناطر أسيوط القديمة أثرية ولا يوجد أعمال توزيع مياه من خلالها

رئيس مصلحة الرى: توفير المياه فى الصيف وفقًا لاحتياجات البلاد الفعلية

الأزهر الشريف يستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة.. دروس بعد العصر لأعضاء هيئة كبار العلماء تناقش مجموعة قضايا فكرية وفقهية شبابية.. ومحاضرات بعد الظهر للصائمين واستقبال لفتاويهم.. التراويح 20 ركعة بجزء والتهجد بآخر

الرى

اسوان

وزير الرى

وزارة الرى

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

عروض إخوانية بمليارات الدولارات بدعم قطرى لإنقاذ التنظيم من الإدراج كإرهابيين

عروض إخوانية بمليارات الدولارات بدعم قطرى لإنقاذ التنظيم من الإدراج كإرهابيين

توقعات بزيادة إنتاج مصر من البطاطس إلى 5 ملايين طن فى 2019

توقعات بزيادة إنتاج مصر من البطاطس إلى 5 ملايين طن فى 2019

44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يجيب × إنفوجراف

44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يجيب × إنفوجراف

الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية

الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية

الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة