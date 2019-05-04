وزير الخارجية يبحث مع مسئول ألمانى سبل التعاون بين القاهرة وبرلين

كتب : أحمد جمعة

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري استقبل اليوم السبت النائب "فولكر كاودر" الزعيم السابق للتحالف المسيحي بالبوندستاج الألماني، حيث تناولت المقابلة مختلف أبعاد وجوانب علاقات التعاون بين مصر وألمانيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري أستهل اللقاء بالإعراب عن سعادته بزيارة "كاودر" إلى القاهرة باعتباره أحد أهم أصدقاء مصر بالبرلمان الألماني، منوهاً بتقدير مصر للجهود التي بذلها "كاودر" لتطوير العلاقات المصرية الألمانية خلال توليه مهام منصبه السابق كزعيم للتحالف المسيحي في البوندستاج الألماني، مؤكداً على أن مصر تعتز بصداقته ومواقفه البناءة وترحب باستمرار التواصل معه من أجل دفع وتعزيز علاقات التعاون بين مصر وألمانيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الجانبين أكدا خلال لقائهما على أهمية استمرار التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في الملف الاقتصادي.

ومن جانبه، أكد النائب الألماني على تقدير بلاده لأهمية دفع التعاون مع مصر بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مبرزاً مكانة مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط. كما حرص "كاودر" على الاستماع للرؤية المصرية الداعمة لتحقيق الاستقرار والتوصل لحلول سياسية للازمات في المنطقة، خاصةً فيما يتعلق بالتطورات في ليبيا.