وزير الخارجية الأمريكى: مستمرون فى دعم الحكومة العراقية وسياستها الخارجية

بغداد /أ ش أ/

أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم السبت، استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية وسياستها الخارجية.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن "عبد المهدى تلقى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو"، حيث أكد الأخير "دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية وسياستها الخارجية"، مرحبا "بأخذ العراق لدوره وموقعه الكبير فى المنطقة".

من جانبه، أشار عبد المهدى إلى "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وتعميق العلاقات الاقتصادية ورغبة العراق بنقل التكنولوجيا والخبرات الأمريكية إلى العراق وخلق فرص عمل داخله وتطوير القطاعات الحيوية فيه".