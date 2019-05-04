video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 08:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: "الفوضى لا تبنى الدول.. وكل ما يقوى الدولة يقوى الدين"

السبت، 04 مايو 2019 07:35 م
وزير الأوقاف: "الفوضى لا تبنى الدول.. وكل ما يقوى الدولة يقوى الدين" محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
هنأ وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، الأئمة بقدوم شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه فرصة إيمانية ودعوية يجب اغتنامها، بحيث يحرص الإنسان على تحقيق مرضات الله تعالى فى هذا الشهر الكريم، فإنه لا يدرى أيأتى عليه عام آخر أو لا؟ .
 
وأضاف وزير الأوقاف إلى أنه لا بد من التوازن بين جميع العبادات، فشهر رمضان عبارة عن عبادة محضة من صيام وقيام وزكاة، وعبادة عامة بعمارة الكون وصناعة الحياة، ومن أولى الواجبات على المسلم أن يكثف جميع طاقاته للاجتهاد فى هذا الشهر المبارك.
 
وأكد أن الدين لا يقام إلا فى دول مستقرة آمنة، ولا بد له من دولة تحميه، فالفوضى لا يمكن أن تبنى بها الدول، ولا بد أن ندرك أنه لا دين بلا دولة، ومصر هى القلب النابض للدين الإسلامى والعروبة، فكل ما يقوى الدولة يقوى الدين، متابعًا: "يجب أن نتحول من السلبية إلى الإيجابية وأن ندافع عن الحق، فالصراع بين الحق والباطل دائم  ومستمر، ولا بد للحق من قوة تحميه".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف من المنيا: توفير 500 طن سلع غذائية لتوزيعها خلال رمضان

الاوقاف

وزير الاوقاف

مختار جمعه

رمضان

شهر رمضان




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة