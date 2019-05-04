وزير الأوقاف: "الفوضى لا تبنى الدول.. وكل ما يقوى الدولة يقوى الدين"

هنأ وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، الأئمة بقدوم شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه فرصة إيمانية ودعوية يجب اغتنامها، بحيث يحرص الإنسان على تحقيق مرضات الله تعالى فى هذا الشهر الكريم، فإنه لا يدرى أيأتى عليه عام آخر أو لا؟ .

وأضاف وزير الأوقاف إلى أنه لا بد من التوازن بين جميع العبادات، فشهر رمضان عبارة عن عبادة محضة من صيام وقيام وزكاة، وعبادة عامة بعمارة الكون وصناعة الحياة، ومن أولى الواجبات على المسلم أن يكثف جميع طاقاته للاجتهاد فى هذا الشهر المبارك.

وأكد أن الدين لا يقام إلا فى دول مستقرة آمنة، ولا بد له من دولة تحميه، فالفوضى لا يمكن أن تبنى بها الدول، ولا بد أن ندرك أنه لا دين بلا دولة، ومصر هى القلب النابض للدين الإسلامى والعروبة، فكل ما يقوى الدولة يقوى الدين، متابعًا: "يجب أن نتحول من السلبية إلى الإيجابية وأن ندافع عن الحق، فالصراع بين الحق والباطل دائم ومستمر، ولا بد للحق من قوة تحميه".



