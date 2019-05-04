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وزيرة الهجرة تبحث مع الآثار الاستفادة من إعلان يوليو شهر التراث المصرى بكندا

السبت، 04 مايو 2019 10:01 ص
وزيرة الهجرة تبحث مع الآثار الاستفادة من إعلان يوليو شهر التراث المصرى بكندا السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
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تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع بين الثلاثة وزراء لمناقشة الاستفادة من القرار رقم 106 لعام 2019، والذى يناقشه حاليًا برلمان أونتاريو الكندى ويقضى بإعلان شهر يوليو شهر التراث المصرى بكندا، ولوضع خطة للترويج للدولة المصرية والاكتشافات الأثرية واستعراض الثقافة المصرية فى كندا، وذلك بمجرد صدور القرار نهائيًا.
 
كما تواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع النائب شريف سبعاوى أول برلمانى مصرى منتخب فى كندا، وعضو البرلمان الإقليمى فى أونتاريو لمنطقة ميسيساجا إيرين ميلز، ومقدم مشروع القرار، وتوجهت له بالشكر لما يقوم به لخدمة وطنه الأم، فضلاً عن بحث طرق الاستفادة من قرار الاحتفال بالتراث المصرى عقب صدوره نهائيا من البرلمان.
 
وأوضحت وزيرة الهجرة أن مناقشة مثل هذا القرار بالمجلس التشريعى بكندا يؤكد دور الجالية المصرية كقوة ناعمة للدولة المصرية فى الخارج سواء فى كندا أو فى أى دولة بالعالم، ومثال على ذلك النائب شريف سبعاوى الذى لم يدخر جهدا لاستثمار منصبه الذى نجح فى الوصول إليه والسعى لإصدار قرار بهذا الشأن وتقديمه والجالية المصرية بكندا، خصوصا وأن هذا يأتى بعد قرار الحكومة الكندية بتحديث إرشاداتها للسفر لمصر إلى الفئة الثانية بدلا من الثالثة ضمن أربع فئات، بعدما كانت مدرجة فى فئة "تجنب السفر غير الضرورى".
 
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزيرى الآثار والثقافة أعربا عن سعادتهما وترحيبهما بذلك، معربين عن استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم للجالية المصرية فى كندا للترويج للدولة والثقافة المصرية.
 
كما أكدت وزيرة الهجرة أنه بمجرد صدور القرار للاحتفال بهذا الشهر، فإن ذلك سيمثل ولأول مرة اعترافًا رسميًا بدور المصريين الفاعل والمؤثر فى النسيج الوطنى الكندى متعدد الثقافات، وسيكون الأول من نوعه، لذا يجب استغلاله لصالح الدولة المصرية والمصريين.
 
جدير بالذكر أن المصرى شريف سبعاوى، عضو برلمان أونتاريو الكندى، تقدم بمشروع قرار رقم 106 لعام 2019 إلى البرلمان والذى يقضى بإعلان شهر يوليو شهر التراث المصرى، بما يمكن المصريون من الاحتفال به فى كندا بشكل رسمى، حيث أجريت قراءة أولية لمشروع القرار، وأبدى القائمون على تلك القراءة موافقة مبدئية على أن تُجرى القراءة الثانية وتُفتح نقاشات حولها فى 6 يونيو المقبل.

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