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وزيرا التنمية المحلية والبيئة يبحثان سبل مواجهة التلوث الناتج عن وسائل النقل

السبت، 04 مايو 2019 11:05 ص
وزيرا التنمية المحلية والبيئة يبحثان سبل مواجهة التلوث الناتج عن وسائل النقل اللواء محمود شعراوى والدكتورة ياسمين فؤاد
كتب على عبد الرحمن
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التقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر الوزارة، لبحث أهم مجالات التعاون بين الوزارتين خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها آخر مستجدات خطة عمل منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات وضمان نجاح المنظومة واستدامتها لتحسين مستوى النظافة فى الشارع المصرى، والإجراءات المطلوبة لمواجهة مشكلة التلوث النائجة عن نقل المخلفات.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أنه تم خلال اللقاء بحث جهود وزارتى التنمية المحلية والبيئة وبعض الوزارات والجهات المعنية الآخرى لمواجهة مشكلة التلوث الناتج عن وسائل النقل وإمكانية التعاون مع بعض الجهات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى فى هذا الاتجاه.

كما ناقش اللواء محمود شعراوى والدكتورة ياسمين فؤاد قانون النظافة وإدارة وتنظيم المخلفات الذى سيتم عرضه على مجلس الوزراء، كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الوزارتين فيما يخص خطة غلق كافة المقالب العشوائية فى محافظات الجمهورية ورفع التراكمات التاريخية الموجودة فى عدد من المناطق.


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