نيابة الشرقية تأمر بضبط 3 أشخاص لاتهامهم بزج المخدرات لضحايا العمرة المجانية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة قسم أول الزقازيق بالشرقية، اليوم، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، ضبط وإحضار كل من "عبد الرحمن.أ" و"محمد.ج" و"ش.أ" ضمن أفراد تشكيل عصابى تخصص فى تهريب العقاقير المخدرة وزجها مع المسافرين للعمرة، وتم ضبط 3 منهم، كما قررت النيابة الاستعلام من المملكة العربية السعودية عن القضية رقم 202738، من حيث أطرافها والمتهمين فيها المضبوطين والهاربين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تمكنت بمساعدة أهالى الضحايا من ضبط 3 من أفراد التشكيل العصابى، الذى تخصص فى تهريب العقاقير المخدرة للسعودية، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تهريب مواد مخدرة.

وكان اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسر كل من "فايقة عبد العزيز عبد المعبود" 63 سنة ربة منزل مقيم الزقازيق، و"نبوية عبد العزيز عبد السلام" 60 سنة مقيمة بهجات مركز الزقازيق، و"صباح عطية إسماعيل موسى" 70 سنة، مقيمة الزقازيق، يتهمون فيه "محمد.ف" 34 سنة حاصل على ليسانس حقوق مقيم أبو كبير، بوضع كمية من العقاقير المخدرة بحقائب السيدات أثناء توجههن لأداء فريضة العمرة، وتم ضبطهن بمطار جدة بالسعودية، وتمكنت قوة من مباحث أبو كبير من ضبطه، وتم ضبط الوسطين فى الواقعة وهما "سليم" و"إسلام" بمعرفة أهالى الضحايا وتسليمهم للشركة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1727 إدارى قسم أول الزقازيق، وتم عرضه على النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية اتهام أسر الضحايا للمتهم بخداع بعض السيدات كبار السن ممن يرغبن فى أداء فريضة العمرة، مدعيا أنه فاعل خير، يرغب فى عمل خير وطلب "سليم" يعمل حلاق مقيم قرية بهجات، وصديقه "إسلام" اختيار عدد من السيدات من كبار السن لأداء العمرة، واستغلال عامل السن ووضع مخدرات لهم.