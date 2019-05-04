نجيب ساويرس: روح الشعب اللبنانى والمصرى متشابهة فى حبهم للحياة والفرح والفن

كتب محمد تهامى زكى

أكد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، أن روح الشعبين المصرى واللبنانى متشابهة فى ححبهم للحياة والفرح، داعيا إلى الوحدة المصرية اللبنانية.

وقال نجيب ساويرس: "عائد من بيروت وأنادى بالوحدة المصرية اللبنانية لأسباب عديدة، أهمها روح الشعب اللبنانى والمصرى المتشابهة فى حبهم للحياة والفرح والفن والانبساط.. ما أحلاها بيروت".



نجيب ساويرس

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وقع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع نظيره اللبنانى سعد الحريرى، منها مذكرة تفاهم فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة الاتصالات اللبنانية، ومذكرة تفاهم لأصول تبادل الخبرات الضريبية بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين الحكومتين بشأن استيراد مواد البناء المصرية (الزلط والرمل) إلى لبنان، وبرنامج تنفيذى فى مجال الترويج للاستثمار، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان، للأعوام 2019-2021، بالإضافة إلى التوقيع على محضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وخلال هذه الزيارة حرص سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى على قيادة سيارته بنفسه لتوصيل نظيره المصرى، الدكتور مصطفى مدبولى، للمطار وتوديعه خلال مغادرته لبنان وعودته للقاهرة.