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نائب محافظ القاهرة:اتمام إجراءات تسكين أهالى ترعة الطوارئ بمشروع أهالينا

السبت، 04 مايو 2019 08:00 ص
نائب محافظ القاهرة:اتمام إجراءات تسكين أهالى ترعة الطوارئ بمشروع أهالينا المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جارى المتابعة لتسكين سكان العشوائيات بمشروع معا  بحى السلام، بالتنسيق مع مؤسسة معا لتطوير العشوائيات، حيث تم عقد لقاء مع الفنان محمد صبحى رئيس مؤسسة معا، لمتابعة الانتهاء من المشروع وفق البروتوكول الموقع مع المحافظة. 
 
وأكد نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"،  ان إجراءات تسكين أهالى منطقة ترعة الطوارئ، بمشروع أهالينا 1 بحى السلام اول، مستمرة، حيث تم ابلاغ السكان لاستكمال اوراقهم القانونية وتم عقد اجتماع معهم لتوضيح المطلوب لاتمام عملية التسكين، مشيرا الى أن ذلك ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين. 
 

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