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مياه القناة ترفع حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال شهر رمضان

السبت، 04 مايو 2019 12:11 م
مياه القناة ترفع حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال شهر رمضان جانب من الزيارة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن الشركة استعدت تماما لاستقبال شهر رمضان والقضاء على المشاكل التى تؤرق المواطنين، جاء ذلك خلال الجولة  الميدانية التى قام بها رئيس الشركة للعديد من المواقع بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على سير العمل وتشغيل المحطات بكامل طاقتها لضمان استمرار ضخ مياه الشرب بالإضافة إلى تنفيذ خطة الصيانة الشاملة.

 

وقالت الدكتورة عبير خليل مديرالعلاقات العامة والإعلام بمنطقة القناة، أن الجولة تضمنت، تفقد أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحى بأحياء مدينة الإسماعيلية بشوارع الدقهلية، وهدى شعراوى، والبحرى، وطريق البلاجات.

 

وأكدت الدكتورة عبير خليل، أن الزيارة تضمنت رافع وخزان مياه الدوايدة بمدينة التل الكبير، وتفقد الأعمال ومتابعة التشغيل، وأشاد رئيس الشركة بالعمل المتميز للعاملين بالرافع بإشراف الدكتور وائل عبد المنعم رئيس منطقة التل الكبير، كما تم تفقد  سير العمل بمجمع القصاصين، والحملة الميكانيكية بالمنطقة، منطقة أبوصوير، ومتابعة موقف الخزانات المجمعة للصرف الصحى بالمنطقة، وأمر برفع درجة الاستعداد لمواجهة أية مشاكل طارئة.

 

 


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