موجز 6.. مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص





نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها تحذير مصر لتركيا من البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص، إضافة إلى موافقة مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، وتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى عملية تنمية سيناء غدًا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





أكدت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.

وافق مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 25 من أبريل 2019.





تشهد مصر غداً الأحد، عبوراً ثانياً نحو التنمية بعد العبور الأول الذى أعاد الأرض فى معركة الكرامة والشرف حرب أكتوبر 1973؛ حيث يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى عدد من المشروعات الضخمة بمحافظة الإسماعيلية، وهى أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحى على البحيرة، وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، إضافة إلى كوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم دايفيد مالباس رئيس البنك الدولى، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس البنك الدولى أشاد بنجاح مصر فى تخطى التحديات المختلفة التى واجهتها خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى لافت.





قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مد فترات العمل بنفقى الأزهر خلال شهر رمضان من الساعة 6 صباحًا حتى الثانية بعد منتصف الليل على أن يغلق بعدها لأعمال الصيانة والنظافة، وأن يمتد العمل حتى الخامسة صباحًا خلال يومى الخميس والجمعة حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال ايام الاجازات الاسبوعية.

تلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تقريرا عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 15877 من الموظفين فى 10 وزارات والمؤسسات التابعة لهم، وكذلك سائقى الحافلات المدرسية خلال 4 أشهر فى الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر أبريل الماضى.





يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات للقبض على المتهم بسرقة 12 مليون و490 ألف جنيه، من سيارة نقل أموال، وتوصل رجال المباحث لهوية مرتكب الواقعة، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كارثة محققة شدهتها منطقة الموسكى، بالحريق الذى اندلع فى عدد كبير من محلاتها ظهر الجمعة، كان بطلها وعنوانها الحقيقى هو العشوائية، والجهل بأهمية التأمين على المحلات وأهمية توفير سبل الأمن ووسائل الإطفاء داخل المحلات والمخازن.





أعلنت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الوطنى الليبى، اليوم السبت، مصادرة قوات الجيش لآليات وأسلحة قادمة من قطر وتركيا.

طبق الفول من الوجبات الأساسية خلال شهر رمضان خاصة على السحور، لكن نظرا لأن الجزء الأكبر من الفول يتم استيراده من الخارج، مما يجعله عرضة للتقلبات العالمية فى الأسعار، الأمر الذى يجعلنا نتساءل عن مستقبل سعر الفول فى شهر رمضان.

ضرب نادي الترجي التونسي موعداً مع الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019.

"ما أشبه الليلة بالبارحة".. عبارة يمكن أن نطلقها على رد فعل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، عقب نجاح ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثانى لنادى برشلونة الإسباني، فى المباراة التى جمعت الفريقين الأربعاء الماضى على ملعب "كامب نو" فى "ذهاب" نصف نهائى دوري أبطال أوروبا والتى انتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.