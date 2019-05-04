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موانئ البحر الاحمر تدوال 383 شاحنة بضائع و349 سيارة واردات218 شاحنة بضائع

السبت، 04 مايو 2019 10:23 ص
موانئ البحر الاحمر تدوال 383 شاحنة بضائع و349 سيارة واردات218 شاحنة بضائع ميناء سفاجا -ارشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة 25 سفينة وتم تداول 383 شاحنة بضائع و349 سيارة حيث شملت حركة الواردات 218 شاحنة و340 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 165  شاحنة بضائع و9 سيارة .

 

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال اربع سفن وهى القاهرة، الحرية، امانة، النوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة وARK Royal  وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، امانة، النوى اكسبريس .

 

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين سينا وبرنسيسة وتغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين برنسيسة وسينا بينما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة امنية .

 

 

 


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