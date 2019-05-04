وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم السبت - أن الغارتين استهدفتا معسكرات تدريب تابعة لداعش في حي شابارا بإقليم كونار بشرق البلاد، مضيفة أن عددا من الباكستانيين والأوزباك كانوا من بين القتلى.

وأوضحت الوزارة أن قياديا أوزبكيا بارزا تم التعرف عليه كان يتعاون في السابق مع تنظيم القاعدة الإرهابي قبل أن ينضم إلى صفوف داعش، قُتل أيضا خلال الغارتين.

فيما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها "داعش" حتى الآن على هذه الأنباء.