مقتل 18 مدنيا فى هجمات عرقية بمالى

باماكو (رويترز)

قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى مالى، اليوم السبت، إن 18 مدنيا على الأقل قتلوا فى هجومين مرتبطين ببعضهما الأسبوع الماضى بوسط البلاد، مع تزايد عدد القتلى جراء الاقتتال بين صيادين ورعاة محليين، ولم تحدد البعثة الدولية هوية المسلحين فى الهجمات التى استهدفت مدنيين من جماعة دوجون العرقية بإقليم موبتى .

ويشهد الإقليم صراعا بين صيادين من جماعة دوجون ورعاة ماشية من قبائل فولانى أودى بحياة مئات المدنيين عام 2018 وينتشر فى منطقة الساحل وهى منطقة قاحلة بين الصحراء الكبرى شمالا والسافانا الأفريقية إلى الجنوب.

وقالت بعثة حفظ السلام إن عددا من أبناء عرقية دوجون قتلوا فى هجوم وقع يوم الأربعاء فى حين قتل عدد من نفس الجماعة العرقية يوم الخميس أثناء محاولتهم نقل جثث من قتلوا فى هجوم، كما قتل مدنى من قبائل فولانى .