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مطار بروكسل يفرض ضريبة إضافية على الطائرات التى ينبعث منها ثانى أكسيد الكربون

السبت، 04 مايو 2019 10:20 ص
مطار بروكسل يفرض ضريبة إضافية على الطائرات التى ينبعث منها ثانى أكسيد الكربون مطار بروكسل
كتب: أحمد علوى
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قالت سلطات مطار بروكسل البلجيكى، أن الطائرات التى تنبعث منها غاز ثانى أكسيد الكربون والجزيئات الدقيقة ستدفع ضرائب أكثر فى مطار بروكسل اعتبارًا من عام 2021.

وقال المدير التنفيذى والمتحدث باسم مطار بروكسل الدولى أنك فرانسين، إن المطار سينظر فى الانبعاثات ويفرض عليها الضرائب.

وقال أنك فرانسين "بهذه الطريقة ، نريد ان نشجع على استخدام الطائرات الحديثة ذات الانبعاثات المنخفضة، و سوف تدفع الشركات التى تستخدم طائرات تسبب تلوث البيئة رسوم أكبر ويضيف ، إن الشركات تدفع رسومًا لكل راكب يتم نقله (حوالى 30 يورو لكل راكب)و "يغطى هذا المبلغ تكاليف التشغيل ، مثل الفحوصات الأمنية".

 

فى الوقت الحالى ، تكون تكاليف أقدم الأجهزة أعلى بالفعل بثلاثة أضعاف من تكلفة الطراز الأحدث،لكن المعايير الحالية تأخذ فى الاعتبار بشكل أساسى الضوضاء الناتجة عن الطائرات وليس انبعاثات الملوثات.

 

 


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