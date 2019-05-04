مصطفى الفقى فى لندن: الرئيس السيسى يطبق عمليا المواطنة

أكد الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يطبق عمليا مبدأ المواطنة من خلال زياراته المتكررة للكنيسة لتهنئة الأقباط بأعيادهم، وانشاء كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وإقامة الكنائس دون عقبات خاصة فى المجتمعات الجديدة، وتقنين مئات المبانى الكنسية غير المرخصة، وترميم الكنائس التى طالها العدوان عقب 30 يونيو 2013.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمه الأنبا انجيلوس اسقف الكنيسة القبطية الارثوذكسية فى لندن بمناسبة زيارة الدكتور مصطفى الفقى للعاصمة البريطانية، وحضره السفير طارق عادل، والقنصل العام علاء يوسف، وعدد من أبناء الجالية المصرية مسلمين وأقباطا.

وقال الفقى، إن مكتبة الاسكندرية تولى اهتماما برحلة العائلة المقدسة باعتبارها تعزز الشخصية المصرية الحضارية، المتسامحة، ورسالة مهمة فى وجه كل من يريد ان يلطخ الوجه الحضارى لمصر بأفكار التعصب والعنف ورفض الاخر.

وأضاف مدير مكتبة الاسكندرية، أن المكتبة تقوم حاليا بإنتاج فيلم تسجيلي، وتوثيق الكتروني، مطبوعات بالتعاون مع وزارة السياحة، وجهات أخري. وقد أثنى الانبا انجيلوس والحضور على العمل، وناقشوا سبل الافادة منه فى رفع الوعى برحلة العائلة المقدسة، ولاسيما أن الكنيسة القبطية فى بريطانيا تهتم بذلك، وقد نظم الانبا انجيلوس فى يناير الماضى زيارة إلى مصر بهذا الشأن ضمت عددا من القيادات الدينية البريطانية، كان من ضمن برنامجها زيارة مكتبة الإسكندرية، حيث تفقدوا ارجاءها، والتقوا بالدكتور مصطفى الفقى وعدد من كبار العاملين.