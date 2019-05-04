video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصطفى الفقى فى لندن: الرئيس السيسى يطبق عمليا المواطنة

السبت، 04 مايو 2019 02:47 م
مصطفى الفقى فى لندن: الرئيس السيسى يطبق عمليا المواطنة خلال الاجتماع
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
أكد الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يطبق عمليا مبدأ المواطنة من خلال زياراته المتكررة للكنيسة لتهنئة الأقباط بأعيادهم، وانشاء كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، وإقامة الكنائس دون عقبات خاصة فى المجتمعات الجديدة، وتقنين مئات المبانى الكنسية غير المرخصة، وترميم الكنائس التى طالها العدوان عقب 30 يونيو 2013.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمه الأنبا انجيلوس اسقف الكنيسة القبطية الارثوذكسية فى لندن بمناسبة زيارة الدكتور مصطفى الفقى للعاصمة البريطانية، وحضره  السفير طارق عادل، والقنصل العام علاء يوسف، وعدد من أبناء الجالية المصرية مسلمين وأقباطا.

وقال الفقى، إن مكتبة الاسكندرية تولى اهتماما برحلة العائلة المقدسة باعتبارها تعزز الشخصية المصرية الحضارية، المتسامحة، ورسالة مهمة فى وجه كل من يريد ان يلطخ الوجه الحضارى لمصر بأفكار التعصب والعنف ورفض الاخر.

وأضاف مدير مكتبة الاسكندرية، أن المكتبة تقوم حاليا  بإنتاج فيلم تسجيلي، وتوثيق الكتروني، مطبوعات بالتعاون مع وزارة السياحة، وجهات أخري. وقد أثنى الانبا انجيلوس والحضور على العمل، وناقشوا سبل الافادة منه فى رفع الوعى برحلة العائلة المقدسة، ولاسيما أن الكنيسة القبطية فى بريطانيا تهتم بذلك، وقد نظم الانبا انجيلوس فى يناير الماضى زيارة إلى مصر بهذا الشأن ضمت عددا من القيادات الدينية البريطانية، كان من ضمن برنامجها زيارة مكتبة الإسكندرية، حيث تفقدوا  ارجاءها، والتقوا بالدكتور مصطفى الفقى وعدد من كبار العاملين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصطفى الفقى فى لندن: مصر على الطريق الصحيح وسياستها الخارجية الأفضل منذ عقود

اخبار الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

مسار العائلة المقدسة




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة