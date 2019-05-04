video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 11:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى موزمبيق لمواجهة آثار الإعصار

السبت، 04 مايو 2019 11:04 م
مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى موزمبيق لمواجهة آثار الإعصار مساعدات مصرية إلى موزمبيق
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

في إطار الدور الذي تلعبه مصر على الصعيد الأفريقي، وانطلاقاً من واجبها التاريخي في الوقوف إلى جانب أشقائها الأفارقة، واتصالاً بقرار مصر تقديم مساعدات إنسانية تتمثل في خيام الإيواء ومساعدات غذائية ودوائية لمواجهة آثار الإعصار في كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي، فقد وصلت اليوم السبت إلى مابوتو، عاصمة موزمبيق، طائرتان عسكريتان مصريتان تنقلان شحنة المساعدات المقدمة من مصر إلى موزمبيق.

وكان في استقبال الطائرتين السفير المصري في موزمبيق حاتم الألفي، وأعضاء السفارة، وعدد من كبار المسئولين الموزمبيقيين.

WhatsApp Image 2019-05-04 at 9.54.33 PM

وصرح السفير الألفي أن المساعدات المصرية تأتي في إطار الدعم المصري المستمر لموزمبيق، ومسئولياتها تجاه الأشقاء في أفريقيا، واستجابةً من القيادة السياسية المصرية للنداء الذي وجهه الرئيس الموزمبيقي لمساندة بلاده بعد تعرضها لإعصار "ايداي" في منتصف شهر مارس الماضي، وكذلك إعصار "كينيث" نهاية شهر ابريل، واللذين خلفا ضحايا ونازحين فضلاً عن دمار كبير للبنية التحتية. وجدّد السفير المصري التعازي وتضامُن قيادة وحكومة وشعب مصر مع قيادة وحكومة وشعب موزمبيق.

WhatsApp Image 2019-05-04 at 9.54.32 PM(1)
 
WhatsApp Image 2019-05-04 at 9.54.30 PM

 


إضافة تعليق

مصر

اخبار مصر

اخبار موزمبيق

اخر اخبار موزمبيق

مساعدات مصريه

اخر اخبار مصر




لا تفوتك
الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة