video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 9 أشخاص بسبب الإعصار فانى فى بنجلاديش

السبت، 04 مايو 2019 05:23 م
مصرع 9 أشخاص بسبب الإعصار فانى فى بنجلاديش اعصار _ صورة أرشيفية
داكا أ ش أ
إضافة تعليق

لقى 9 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، بسبب إعصار فانى الذى ضرب شمال شرق بنجلاديش، وتسبب بتجاوز سرعة الرياح 200 كم، فى الساعة.

وذكرت قناة "فرانس 24" أن واحد من بين القتلى التسعة سقط فى منطقة بارجونا على الساحل، فى حين أدت صاعقة إلى مقتل خمسة فى منطقة كيشوريغانج الشمالية.

من جانبهم، قال مسؤولون ببنجلاديش "إن أكثر من 1,6 مليون شخص قصدوا الملاجئ. بالإضافة إلى ذلك غمرت المياه 36 قرية ساحلية بعد تحطم السدود"، مؤكدة تدمير نحو ألفى منزل على الأقل.

جدير بالذكر أن حصيلة ضحايا إعصار "فاني" بولاية "أوديشا" شرقى الهند ارتفعت اليوم إلى 12 قتيلا، وتم إجلاء أكثر من مليون شخص إلى 4000 مركز إغاثة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. لقطات مرعبة لإعصار "فانى" فى الهند

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "فانى" بالهند إلى 12 قتيلا

مصرع 9 أشخاص

الإعصار فانى

أخبار بنجلاديش

بنجلاديش




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة