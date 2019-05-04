مصرع مواطن وإصابة 13 فى انقلاب سيارة ميكروباص بالمنشأة سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز المنشأة أمام قرية الرويهب منذ قليل، انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على الطريق نتيجة السرعة الزائدة مما نتج عنه مصرع مواطن وإصابة 13 آخرين تم نقلهم جميعا للمستشفى المركزى بدائرة مركز المنشأة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغا من قوات إدارة تأمين الطرق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى الغربى المنشأة ـ جرجا .

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات انقلاب السيارة رقم 2415 ه ى ط أجرة ميكروباص على جانب الطريق نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عن الحادث وفاة أحد الركاب وإصابة 13 آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

جارى الدفع بقوات إدارة المرور لرفع أثار الحادث وبيان السبب الفنى لحدوثه، وإعادة حركة السير على الطريق تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.