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السبت، 04 مايو 2019 11:09 م
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مصرع عامل وإصابة 4 آخرين فى انفجار مصنع بمدينة شيكاغو الأمريكية

السبت، 04 مايو 2019 09:54 م
مصرع عامل وإصابة 4 آخرين فى انفجار مصنع بمدينة شيكاغو الأمريكية انفجار _ صورة أرشيفية
واشنطن /أ ش أ/
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ذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية، أن الإنفجار الذي وقع ليلة أمس الجمعة بأحد المصانع الواقعة بضواحي مدينة شيكاغو، بولاية الينوى أسفر عن مصرع أحد العمال واصابة 4 آخرين.

وأوضحت الشبكة الاخبارية أن الإنفجار أدى أيضا الى ادراج إثنين من عمال المصنع ، المتخصص في انتاج المواد الخام اللازمة لتصنيع السيلكون ، في عداد المفقودين ، مشيرة الى أن عمليات البحث عنهما توقفت بسبب الدمار الهائل الناتج عن الإنفجار.

وأشارت الى أن الانفجار أدى الى إندلاع النيران على نطاق واسع واهتزاز المباني الواقعة على مسافة بعيدة من موقع الحادث ، وأنه لم تتوافر تقارير عن أسباب هذا الانفجار.

 


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