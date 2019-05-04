مصرع طالب وإصابة آخر دهسهما أتوبيس أمام مدرسة فى المنيا

كتب فريق المحافظات

لقى، اليوم، طالب مصرعه وأصيب آخر بإصابات بالغة بعدما دهسمهما أتوبيس سرفيس أمام مدرسة جنوب مدينة المنيا أثناء خروجهما من امتحانات اليوم.

وقال محمد العيون مدير إدارة المنيا التعليمية إن الإدارة تلقت إشارة من مستشفى المنيا الجامعى بإصابة "حازم. م" بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة محمد فريد الابتدائية مصابا بإصابات بالغة فى الجسم، و"محمد.ص" جثة هامدة بذات الصف وبذات المدرسة، وتبين أنه أثناء خروجهما من المدرسة عقب أداء امتحانات نهاية العام، دهسهما أتوبيس بالقرب من ميدان الزخرفية جنوب مدينة المنيا، وتم القبض على السائق.

وأشار أبو العيون إلى أنه تم نقل جثة الطالب المتوفى إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا، والثانى ما زال تحت الرعاية العاجلة لإنقاذه، وحالته خطرة، وتم إخطار أهل الطالبين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق ومعرفة سبب الحادث.