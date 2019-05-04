مصرع شاب فى مشاجرة مع صديقه بسبب خلافات سابقة بالغربية

الغربية ــ محمد طارق

لقى شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه ، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين صديقه بسبب خلافات سابقة بقرية السنطة البلد التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط الجاني.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من مركز شرطة السنطة يفيد مصرع " أيمن ضبيش" 40 سنة على يد صديقه "أبو الجدايل" إثر طعنه بسلاح أبيض "سكين" عقب نشوب مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما.

على الفور انتقلت قوات الأمن برئاسة الرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز شرطة السنطة، وتم ضبط المتهم وفرض حراسة على المنطقة منعا من تطور الموقف.

وتم نقل المجنى عليه لمستشفى السنطة العام، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.