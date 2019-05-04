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السبت، 04 مايو 2019 08:21 ص
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وتطوير 175 مبنى لاستخراج التراخيص..

مصدر: إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأنظمة المرور فى 50 وحدة مرورية قريبا

السبت، 04 مايو 2019 08:21 ص
مصدر: إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأنظمة المرور فى 50 وحدة مرورية قريبا وحدة مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أكد مصدر أمنى، أن هناك خطة تسير عليها وزارتى الداخلية و التخطيط لتطوير الوحدات المرورية و تم الانتهاء من تطوير 175 وحدة مرورية، و230 نيابة مرور إلكترونيا تقدم 22 خدمة منها تراخيص القيادة، على أن يتم إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأنظمة المرور فى 50 وحدة مرورية، بالتعاون مع الوزارتين ضمن بترول تعاون بين الاثنين وسيتم تقديم كافة الخدمات لمرتادى الوحدات بشكل الكترونى للاستغناء عن الأوراق والمستندات للرخص.

وأشار المصدر، أنه من تطوير الوحدات تم إدخال منظومة الأرشيف الإلكترونى الذى سيوفر الحيز المكانى المخصص بداخل الوحدات المرورية والاستغناء عن الأرشيف الورقى وأكوام المعاملات والملفات المتواجدة، وحفظ الملفات من الضياع مع سهولة، وسرعة نقل الملفات إلكترونيا بين الوحدات المرورية مع التقليل من الأخطاء، التى كانت تحدث بسبب الأرشيف الورقى وتخزينه على أجهزة لحفظه من الحرائق التى كانت تندلع بوحدات التراخيص.

وأوضح المصدر، أنه تتم الأرشفة من خلال شركة تنفذ المشروع لجميع الملفات الخاصة بالتراخيص على أجهزة إلكترونية وشاشات حديثة، يتم تخزين جميع الملفات على هارد ديسك، وإرساله لقاعدة البيانات لإدراجه مع الملفات التى تم الانتهاء، وتكون متواجدة بالإدارات تستقبل الملفات التى يتم الانتهاء منها، من خلال أجهزة إلكترونية تم تجهيزها داخل الوحدات التى تم البدء فيها لتستوعب كافة الملفات، وربطهم بجهاز، وإرسالهم إلى قاعدة بيانات المرور، حيث يتم وضعها داخل ملفات الوحدة التابعة لها.

وأشار المصدر، إلى أن الأرشيف الإلكترونى سيوفر الحيز المكانى المخصص بداخل الوحدات المرورية والاستغناء عن الأرشيف الورقى وأكوام المعاملات والملفات المتواجدة وحفظ الملفات من الضياع، مع سهولة وسرعة نقل الملفات إلكترونيا، بين الوحدات المرورية مع التقليل من الأخطاء، التى كانت تحدث بسبب الأرشيف الورقى وتخزينه على أجهزة لحفظه من الحرائق التى كانت تندلع بوحدات التراخيص.


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