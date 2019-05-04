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مشاركة محدودة فى احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا بعد اشتباكات أول مايو

السبت، 04 مايو 2019 11:40 م
مشاركة محدودة فى احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا بعد اشتباكات أول مايو متظاهرى السترات الصفراء
باريس (رويترز)
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شارك عدد قليل من المتظاهرين فى السبت الخامس والعشرين على التوالى لاحتجاجات السترات الصفراء المناهضة للحكومة بباريس، ومدن فرنسية أخرى وذلك بعد أيام من تجمع أكبر شابته أعمال عنف بالعاصمة فى الأول من مايو.

وذكرت وزارة الداخلية أن نحو 3600 محتج شاركوا فى مسيرات بأنحاء البلاد، حتى الساعة 1200 بتوقيت جرينتش اليوم السبت مقارنة بما يصل إلى 5500 فى الأسبوع السابق.

وفى باريس، حيث سمحت السلطات بثلاثة تجمعات بلغ الإقبال ألف شخص حتى الساعة 1200 بتوقيت جرينتش مقارنة بنحو 2600 فى نفس الوقت من الأسبوع الماضي.

وفى المقابل، خرج عشرات الآلاف من أعضاء النقابات العمالية ومحتجى السترات الصفراء إلى الشوارع يوم الأربعاء فى مظاهرات شهدت اشتباكات بين الشرطة وفوضويين خاصة فى باريس.

وفى مدينة بوردو بجنوب غرب البلاد قدر صحفى لرويترز عدد المتظاهرين اليوم السبت بعدة مئات مقارنة بأكثر من 2000 فى الأسبوع الماضي.

واندلعت احتجاجات السترات الصفراء فى منتصف نوفمبر تشرين الثانى فى الأساس اعتراضا على ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة المرتفعة لكنها تطورت إلى حركة أوسع ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وحملته الهادفة لإجراء إصلاحات اقتصادية.

 


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السترات الصفراء

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