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مسئول روسى: صواريخ كوريا الشمالية إشارة لعدم جدوى الضغط العسكرى أو الترهيب

السبت، 04 مايو 2019 07:55 م
مسئول روسى: صواريخ كوريا الشمالية إشارة لعدم جدوى الضغط العسكرى أو الترهيب إطلاق صاروخ والرئيس ترامب
موسكو /أ ش أ/
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أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى قسطنطين كوساتشيف، اليوم السبت، أن كوريا الشمالية بإطلاقها للصواريخ تثبت عدم جدوى الضغط العسكرى على بيونج يانج أو تخويفها.

وكتب كوساتشيف - فى صفحته على موق التواصل الاجتماعى (فيس بوك) - "الإشارة لا لبس فيها: بيونج يانج توضح أنه من الضرورى التفاوض مباشرة معها، وليس مع أى شخص آخر، والخيار بالضغط أو التخويف لن ينجح. ومع ذلك، أود أن أرى (الجزرة) من الجانب الكورى الشمالي، فى شكل الاستعداد للمفاوضات والمقترحات السلمية"، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

ولفت إلى أن أى اختبارات صاروخية فى هذه الحالة لها جانب سياسى وليس عسكريا تقنيا؛ لذلك تم إطلاق هذه "الرشقات" قبل الزيارة المقبلة للمبعوث الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون إلى اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.

وأعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية - فى وقت سابق - أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا قصير المدى، حيث حثت كوريا الشمالية على التوقف عن الأفعال التى تزيد التوتر العسكرى فى شبه الجزيرة الكورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء هذا الأمر.

 


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مسئول روسى

صواريخ كوريا الشمالية

أخبار كوريا الشمالية

الضغط العسكرى




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