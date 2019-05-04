ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن رئيس المجمع القضائي للدولة في طهران قاضي حسين، قوله إن المحكمة برأت حسين فريدون من بعض التهم المنسوبة إليه، فيما أصدرت الحكم ضده بالسجن، فيما يتعلق بتهم أخرى.

وأشار قاضي حسين إلى أن تفاصيل الحكم سيتم الإعلان عنها عندما يصبح الحكم نهائيا.

واعتُقل فريدون الذي يشغل منصب المستشار الخاص لروحاني، في يوليو 2017، قبل أن يُفرج عنه بكفالة مالية وخضع للتحقيق منذ تلك الفترة، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وكانت تقارير قد ذكرت أن حسين فريدون متهم باختلاس 15 مليون دولار والتورط في أحد ملفات الفساد الاقتصادي الكبرى وتلقي رشاوى عديدة.