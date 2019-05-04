محكمة أمريكية تدين رجلا وسيدة بمحاولة تهريب أسلحة لمصر

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة شيكاغو صن تايمز، أن محكمة أمريكية أدانت رجلا من مدينة بوربانك فى كاليفورنيا بشراء أسلحة لصالح سيدة وخطط لتهريبها إلى مصر عام 2013.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، بحسب موقعها الإلكترونى، السبت، إنه وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعى العام فى المقاطعة الشمالية لإلينوى فإن عمران إسماعيل، 53 عامًا، قام بشراء أربعة مسدسات من عيار 9 ملم من تاجر فى منطقة Tinley Park فى 18 نوفمبر 2013.



شرطة شيكاغو اثناء تفتيش حقيبة علا سيد

وأضاف المدعون إن علا سيد، 47 سنة، من بالوس بارك، ذهبت إلى المتجر مع إسماعيل، وزعما أمام الوكيل أنها زوجته. وبالفعل اشترى إسماعيل الأسلحة وقام بملئ نموذجًا يثبت أنه هو المشترى الحقيقى، غير أنه أعطى الأسلحة لسيدة حتى تتمكن من تهريبها إلى مصر، ذلك وفقًا لما ذكره المدعون.



الاسلحة المضبوطة

واشترت السيدة فيما بعد سلاحين عيار 9 ملم وكان معها جميع الأسلحة الستة عندما ذهبت إلى مطار أوهير الدولى فى 23 ديسمبر 2013. غير انه تم العثور على الأسلحة فى حقائبها التى تم فحصها عندما حاولت ركوب طائرة متجهة إلى القاهرة عبر لندن.

وادانت هيئة محلفين فيدرالية، الاسبوع الماضى، اسماعيل بتهمة التآمر للادلاء ببيان كاذب عندما اشترى الأسلحة وعلمه بتهريب الاسلحة النارية وتهمة الحصول على سلاح نارى من خلال ادلاء ببيان كاذب. وقال ممثلو الادعاء إنه تم توجيه اتهامات أيضا للسيدة. غير أنه بعد الأفرج عنها بضمان مالى، لم تمثل أمام المحكمة فى يونيو 2016 واعتبرت هاربة منذ ذلك الحين.

وقال مكتب المدعى العام الأمريكى إن الحد الأقصى لعقوبة التآمر ضد إسماعيل هو السجن لمدة خمس سنوات، بينما يعاقب على تهمة شراء الأسلحة لصالح شخص آخر، لمدة تصل إلى 10 سنوات. وحددت قاضية المقاطعة الأمريكية سارة إليس جلسة النطق بالحكم فى 3 ديسمبر.