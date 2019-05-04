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محافظ كفر الشيخ يمهل مسئولى مدرسة النور للمكفوفين أسبوعا لإصلاح الوضع

السبت، 04 مايو 2019 09:00 م
محافظ كفر الشيخ يمهل مسئولى مدرسة النور للمكفوفين أسبوعا لإصلاح الوضع محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تلقى تقريراً من لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة  لمدرسة النور للمكفوفين "الاعدادية والثانوية" بكفر الشيخ، رصدت فيه عدد من الملاحظات السلبية، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحاسبة المقصرين، وسرعة تلافى الملاحظات السلبية.

أضاف المحافظ، فى بيان صحفى، مساء اليوم السبت، أنه ورد بالتقرير عدد من الملاحظات منها:

أن فناء المدرسة ملئ بالبوص والهيش، وجود بعض المقاعد وفرن منزلى ملقى خلف مبنى المدرسة، وجود طفح مياه بأحد غرف التفتيش بالفناء بالقرب من الحمامات، وجود رشح وتصدعات بجدران المدرسة من الواجهات الخارجية للمدرسة نتيجة تسريب مياه من المواسير الملاصقة للجدران، وجود بعض لوحات الكهرباء مكشوفة وتحتاج لتغطيتها، وعدم وجود فرد أمن على البوابة أثناء المرور، وفصول خاصة بالمرحلة الثانوية خالية من الطلاب.

وأكد المحافظ كما ذكر التقرير وجود بعض المشاكل بأعمال السباكة وخاصة بالحمامات، وجود غرف خشبية بنهاية كل طرقة تم إعدادها لتكون حجرات للوسائل التعليمية وغرف للمشرفين للمبيت وهى تمثل خطورة لأنها مصنعة من الأخشاب، وبالمرور على المكتبة تبين نقص فى أثاثات المكتبة، وبالمرور على معمل التطوير تبين وجود عطل بأحد أجهزة الحاسب الآلى، والمعمل بحاجة لتكييف، حيث أن الغرفة ضيقة ومليئة بالأجهزة، وبالمرور على المطبخ تبين أن المطبخ بحاجة إلى ميزان كمبيوتر، وأوانى طهى، وبالمرور على غرفة التربية الموسيقية تبين أن القسم يحتاج لبعض الأدوات للتلاميذ.


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