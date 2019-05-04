محافظ سوهاج: إقامة 15 معرض سوبر ماركت أهلا رمضان

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج عن خطة المحافظة لتوفير السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم بالتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وقال المحافظ سوهاج، أنه سيتم إقامة معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بجميع مراكز المحافظة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية بسوهاج، ومديرية التموين، لافتاً الى انه تم افتتاح معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بحى شرق سوهاج أمام الاستاد الرياضى بمدينة ناصر، وافتتاح معرض بمركز ومدينة ساقلتة، مشيراً الى وجود 13 معرض آخرين سيتم افتتاحهم، وهم معرض بمدينة طما بجوار نفق طما، ومعرض بطهطا بشارع صلاح سالم، ومعرض بمركز جهينة بشارع هندسة الرى.

وأشار المحافظ، إلى وجود معرض بالمراغة بجوار موقف سيارات سوهاج، ومعرض المنشاة بميدان جمال عبد الناصر، ومعرض بجرجا بجوار الإدارة التعليمية، ومعرض بمدينة البلينا بجوار المركز الحضري، ومعرض بمركز دار السلام بشارع التحرير، ومعرض بأخميم بحديقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وكذلك 3 معارض "أهلا رمضان" بحى غرب سوهاج منها معرض بجوار أبراج الشرطة، ومعرضين بميدان العروبة تحت اسم "كلنا واحد"، ومعرض بحى الكوثر بمنطقة أبراج الأوقاف.

ولفت "الأنصاري" إلى التعاون مع القوات المسلحة لخدمة أهالى محافظة سوهاج خلال الشهر الكريم، حيث وفرت القوات المسلحة 21 ألف كرتونة سلع غذائية ومواد تموينية بأسعار مخفضة للمواطنين، تم توزيعها على مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، بواقع 2500 كرتونة لمركز جرجا، و2500 للبلينا، و1000 كرتونة لمركز أخميم، و2500 لساقلته، و2500 لطما، و1000كرتونة لمركز المراغة، و1000 لجهينة، و1500 كرتونة لمركز سوهاج، و1000 للمنشاة، و1500 لطهطا، و1000 دار السلام، و1000 لحى شرق، و1500 لحى غرب، و500 كرتونة لحى الكوثر.

وأضاف محافظ سوهاج الى وضع خطة لتكثيف الحملات التموينية اليومية المستمرة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية "مباحث التموين ومديرية الشئون الصحية والطب البيطرى " للمرور على الجزارين، وثلاجات حفظ اللحوم والأغذية، والمجمدات، ومراكز تعبئة السلع الغذائية والمحلات، والمطاعم والشركات، ووحدات الإنتاج للتأكد من جودة السلع وصلاحيتها ومصادرها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بسوهاج أنه تم توفير 125 عجل من اللحوم المبردة " السودانى"، و30 طن من اللحوم المجمدة، و15 الف كرتونة من الفراخ المجمدة بأنواعها، و 30 طن فراخ محلية، وذلك ليتم عرضها بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بعدد 7 هايبر بمراكز " طما، وجهينة، بندر سوهاج، جرجا"، وعدد 204 من فروع جمعيتى بأنحاء المحافظة، ومنافذ الوحدات المحلية، فضلاً عن جانب السلع التى يتم توفيرها بواسطة منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية بنطاق المحافظة .

وأكد على توافر السلع التموينية والأساسية لدى تجار التموين والمربوط عليهم البطاقات التموينية الذكية التى يتم توفيرها عن طريق الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة بسوهاج، مع تعويض اى نقص فى أى سلع لتوفيرها للمواطنين خلال الشهر الكريم.

ولفت إلى توفير الخبز المدعم خلال الشهر الكريم، كما تم التنسيق مع الإدارات التموينية لتوفير المواد البترولية والبوتاجاز، وتم وضع خطة للإشراف على جميع مستودعات البوتاجاز، بكل مركز لمتابعة الكميات الواردة والكميات الموزعة لكل مستودع، مشيراً إلى التنسيق مع مصانع تعبئة البوتاجاز لمتابعة توفير الغاز الصب المقرر للمحافظة والإبلاغ الفورى عن نقص الكميات الواردة وإبلاغ الجهات المعنية لتوفير الإسطوانات مع العمل على مضاعفة الوارد خلال الشهر لتفى بإحتياجات المواطنين، والمتابعة على مدار اليوم مع الجهات المعنية " وزارة البترول، والتموين، وديوان عام المحافظة" .