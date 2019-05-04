محافظ القليوبية يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بطب بنها

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه فى الجراحة العامة والمقدمة من الدكتور شادى صلاح الدين شاهين، والتى جاءت تحت عنوان "دراسة مقارنة بين مذيبات الجلطة الوريدية والعلاج التحفظى فى علاج التخثر الحرقفى الفخذى"، حيث ضمت لجنة الإشراق كلا من الدكتور حامد رشاد مسلم أستاذ الجراحة العامة بكلية طب بنها، والدكتور عاطف عبد الغنى سالم رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة بنها، والدكتور أحمد خيرى عبد الشكور أستاذ الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية بكلية طب بنها.

وبدأت جلسة المناقشة باستعراض مقدمة وجيزة عن مضمون الرسالة المقدمة من الباحث، وأهم النقاط التى تدور حولها، وتعريف الجلطة الوريدية، وأهم سبل العلاج الخاص بها، ثم تقدم الباحث بالشكر للمشرفين على الرسالة والمناقشين له، ثم بدأت اللجنة أعمال المناقشة للرسالة المقدمة من الباحث.

وفى النهاية أعلنت اللجنة قرارها بإجماع الآراء وإعلان موافقتها على منح الباحث درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف.