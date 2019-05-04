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محافظ الغربية: توريد 22839 طن قمح إلى صوامع المحافظة منذ بداية موسم التوريد

السبت، 04 مايو 2019 10:50 م
محافظ الغربية: توريد 22839 طن قمح إلى صوامع المحافظة منذ بداية موسم التوريد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل
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أعلن اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، أنه تم توريد 22839 طن قمح إلى شون وصوامع المحافظة منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضى والذى يستمر إلى 15 يوليو المقبل، حيث تقدر مساحة الأرض المنزرعة بالقمح هذا العام 141464 فدانا ومستهدف توريد أكثر من 140 ألف طن قمح.

 

جاء ذلك بناءً على التسهيلات التى تقدمها جميع أجهزة المحافظة لموردين القمح بناءً على توجيهات محافظ الغربيه فى هذا الشأن، والتى تمثلت فى التنسيق بين مديرية التموين ومديرية الزراعة لمتابعة أعمال التوريد، وصرف كل مستحقات الموردين لمحصول القمح فى مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع توفير أجولة مناسبة درجة أولى حفاظاً على المحصول أثناء نقله إلى الصوامع والشون.

 

وأكد محافظ الغربية، فى تصريحات صحفية له، متابعته الدورية لأعمال توريد القمح من خلال غرفة عمليات تنشيط القمح المنعقدة يوميا بديوان عام المحافظة لإزالة أى عقبات توجد فى وقتها.


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