محافظ أسوان يوجه الجهات التنفيذية والمديريات برفع حالة الاستعدادات لاستقبال رمضان

أسوان ندى سليم

شدد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، على جميع الجهات التنفيذية ومديريات الخدمات بضرورة رفع درجة الاستعداد واليقظة التامة للعاملين بها من أجل تيسير وتسهيل عمل وأداء الخدمات والمرافق العامة وتهيئة المناخ المناسب أمام المواطنين والأهالى لاستقبال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن خطة العمل تتضمن توفير السلع التموينية وتكثيف التوعية الدينية مع زيادة معدلات توزيع الإعانات للأسر الأكثر احتياجا، إضافة إلى تحديد مواعيد العمل وخاصة للعاملين بالمحليات والتى تستلزم تواجدهم بالشوارع والميادين فى قطاعات النظافة والصيانة والتجميل والتشجير لتفادى تعرضهم لدرجات الحرارة المرتفعة للحفاظ على حياة وسلامة العاملين بهذه القطاعات الميدانية فى الفترة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً.

كما كلف اللواء أحمد إبراهيم رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية لجميع منافذ بيع السلع للجمهور، مع تفعيل دور غرف العمليات لمتابعة انتظام المرافق العامة والأسواق المحلية بالتنسيق مع مديرتى التموين والصحة، بجانب متابعة الحد من الزينات الكهربائية ومراعاة الترشيد لضمان انتظام التيار الكهربائى والحد من الاستهلاك.

وأكد "إبراهيم"، على ضرورة التنسيق مع مديرى الأوقاف والأزهر والثقافة والشباب والرياضة لإعداد برامج حافلة ومتنوعة لإحياء ليالى شهر رمضان تشمل محاضرات وندوات ومسابقات بجميع المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها من المجالات بما يتناسب مع عظمة هذا الشهر الكريم داخل المساجد الرئيسية والأندية ومراكز الشباب وقصور وبيوت الثقافة، موجهاً مسئولى التموين بتعزيز أرصدة السلع الاستهلاكية المختلفة وخاصة السلع الإستراتيجية، بجانب متابعة منظومة الخبز وتوفير الدواجن والبيض وعرض اللحوم بمنافذ التوزيع التابعة للمجمعات والجمعيات الاستهلاكية بما يضمن ويلبى كافة الاحتياجات وحصول المواطنين على هذه السلع الحيوية بسهولة ويسر وبالأسعار المحددة ، بالإضافة إلى بضرورة تجهيز فرق لمراقبة الأسواق لضمان تثبيت الأسعار ومتابعة منافذ التوزيع سواء الخاصة بالغرفة التجارية أو التجار أو شركة الأهرام لضمان استمرارية توفير السلع المختلفة للمواطنين وبجودة عالية ، فضلاً عن ضمان وجود رصيد كاف من أسطوانات البوتاجاز وذلك لتغطية كافة الاحتياجات طول الشهر المعظم ، على أن تقوم مباحث التموين بالتوازى بتكثيف الحملات على الأسواق والمجمعات ومراجعة أرصدة السلع بالأسواق ، بجانب تكثيف المرور على المخابز والتأكد من جودة ووزن رغيف العيش ومطابقته للمواصفات وتطبيق منظومة الخبز بها.

كما وجه أحمد إبراهيم مدير عام الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية خلال شهر رمضان وقت الإفطار وقبيل صلاة الفجر ، مع تكثيف عمليات مراقبة الأسواق والمطاعم والعاملين بها صحياً ، بجانب وقف أجازات المراقبين الصحيين وتنشيط عملهم والتفتيش المستمر على الشهادات الصحية لعمال المخابز والمطاعم ومصانع الحلوى ، مكلفاً مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء برفع درجة الاستعداد بمختلف المرافق ، مع تواجد فرق الصيانة على مدار 24 ساعة يومياً ، وأيضاً نوبتجيات على مدار اليوم تحت إشراف مسئول متواجد بالشركة لمواجهة الظروف الطارئة وتأمين انتظام خدمات المياه والصرف الصحى والتيار الكهربائى بكافة أنحاء المحافظة، فيما تقوم إدارة مرور أسوان بتكثيف الحملات المرورية خلال أوقات الذروة صباحاً وبعد الظهر ووقت الإفطار لتسهيل وسيولة الحركة المرورية ، مع ضبط حركة المرور بداخل المدن والقرى والسيطرة على مواقف نقل الركاب لعدم حدوث أى اختناقات مرورية.