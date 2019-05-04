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لأول مرة طلاب جامعة القاهرة يؤدون امتحانات التفكير النقدى "أوبن بوك"

السبت، 04 مايو 2019 12:17 م
لأول مرة طلاب جامعة القاهرة يؤدون امتحانات التفكير النقدى "أوبن بوك" الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى
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يؤدى طلاب جامعة القاهرة، لأول مرة، امتحانات التفكير النقدى، ضمن امتحانات نهاية العام الدراسى، بعد أن تم تدريس مقرر التفكير النقدى لطلاب الفرق الدراسية الأولى بكل كليات الجامعة خلال التيرم الثانى، وذلك فى ضوء ما أقره مجلس جامعة القاهرة من قبل.
 
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مقرر "التفكير النقدى"، يعتبرا متطلبا جامعيا، لن يتخرج الطالب إذا لم ينجح فيه، مشيرا إلى أن درجات هذا المقرر لن تؤثر على مجموع الدرجات التراكمى للطلاب كمرحلة أولى، موضحا أنه سيتم النظر فى مرحلة متقدمة فى إضافته لمجموع الدرجات التراكمى للطالب بعد نجاح التجربة بشكل كامل.
 
وأكد الخشت أن امتحانات التفكير النقدى ستكون بنظام الـ"أوبن بوك" أو "الكتاب المفتوح"، موضحا أن هدف الجامعة تنمية قدرات الطلاب العلمية والبحثية، ورفع قدراتهم الإبداعية فى التفكير النقدى، ومواجهة المشكلات والظواهر المختلفة من خلال التعامل معها بأسلوب علمى ويتم حساب الطالب على هذا الأسلوب فى الإجابة، كما أن هذا النوع من الامتحانات لا توجد إجابة نموذجية واحدة له، وإنما يتوقف على مقدرة الطالب على إقناع أستاذ المادة بفكره وقدرته على التفكير بشكل نقدى.
 
وأوضح الخشت أن منهج التفكير النقدى تم تدريسه تحت إشراف لجنة الإرشاد الأكاديمى المركزى برئاسته على مستوى الجامعة، مؤكدا أنه تم تطبيق مقرر التفكير النقدى أولا قبل منهج ريادة الأعمال الجديد أيضا، من أجل تغيير طرق التفكير لأن العقل يسبق السلوك.
 
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن منهج التفكير النقدى يهدف فى الأساس إلى تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدى والإبداع والابتكار فى إطار مشروع تطوير العقل المصرى، موضحا أن التطوير لن يحدث إلا بتغيير طرق التفكير، كما أن الامتحان سيكون لاختبار قدرة الطلاب على الفهم والتفكير. ونوه أن التفكير النقدى هو ما أشار إليه الاتحاد الأوروبى فى مواجهة الإرهاب، وهو ما طبقته الجامعة قبل أن يشير له الاتحاد الأوروبى.
 
وقال رئيس جامعة القاهرة إن الجامعة عقدت دورات تدريبية للأساتذة فى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، لتدريبهم على منهج التفكير النقدى الذى تم تدريسه للطلاب خلال التيرم الثانى، مؤكدا أن دعم وتطوير التفكير النقدى فى عقول الطلاب، يجعلها عقول حصينة ضد ظاهرة التطرف، إذ أنه يجعل تفكير الطلاب علميا ومنطقيا ولا يقبل بأى شئ دون إثبات منطقى ونتائج ذات دلالات عقلية واضحة بما يبعده عن نظرية القطيع التى تفكر بها الجماعات المتطرفة.

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