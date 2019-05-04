كوريا الشمالية تطلق صاروخا بمسافة 70 كيلومترا و200 كيلومتر

رويترز

قالت وكالة يونهاب نقلا عن رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قصير المدى من مدينة ونسان على الساحل الشرقي صوب الشرق صباح اليوم السبت. ونقلت الوكالة عن رئاسة الأركان قولها إن السلطات الكورية والأمريكية تحلل تفاصيل الصاروخ الذي أًطلق في الساعة التاسعة صباحا تقريبا.

وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ انطلقت لمسافة تراوحت بين 70 كيلومترا و200 كيلومتر.

وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في نوفمبر 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغضن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتعهد زعيمها كيم جونج أون بألا يجري بعد الآن تجارب لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية عابرة للقارات ولكن كوريا الشمالية أجرت اختبارات لأسلحة أخرى بعد ذلك.