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قبل شهر رمضان.. حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق ومحاربة جشع التجار

السبت، 04 مايو 2019 05:00 ص
قبل شهر رمضان.. حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق ومحاربة جشع التجار حملة تموينية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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قبل أيام من بدء شهر رمضان، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

 

وتستهدف الحملات التموينية التى تستمر على مدار الشهر الكريم، ضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وملاحقة السلع مجهولة المصدر.

 

يأتى ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.


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