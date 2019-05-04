قبل رمضان.. شرطة التموين تضبط 1.700 طن تمر هندى فاسد

كتب ــ محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط 128 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط تاجر مواد غذائية وسيارة نقل قيادته ، بدائرة قسم شرطة بنى سويف (محافظة بنى سويف) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (2 طن "ألبان" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ) .. وفقاً لما ورد بتقرير مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية - بدائرة قسم شرطة محرم بك (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ("1,700 طن وسبعمائة كيلو جرام "تمر هندى – تمور" ) معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أى بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية واحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس" ، وفقاً لما ورد بتقرير مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط تاجر سلع غذائية وسيارة نقل قيادته - بدائرة مركز شرطة كوم حمادة (محافظة البحيرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأسماك المدخنة قدرها (500 خمسمائة كيلو جرام "رنجة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاء ضمن نتائج الحملات التموينية ضبط مالك مستودع بوتاجاز في الخانكة (بمحافظة القليوبية) لاستيلائه على أعداد كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة قدرها (610 أسطوانات بوتاجاز مختلفة الأحجام) ، والمخصصة للأغراض المنزلية والتجارية ، وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى إهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل.

وعلى جانب آخر، نجحت جهود شرطة التموين في ضبط 953 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 7 قضايا أسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها " 613 أسطوانة بوتاجاز"، وضبط 6 قضايا مواد بترولية ضبط خلالها "5600 لتر "سولار - بنزين"، وضبط 11 قضية دقيق مدعم وأقماح ضبط خلالها "51,950 طن دقيق"، و166 قضية فى مجال مخالفات المخابز.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 14 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها "4,110 طن "سكر – مكرونة" ، 2307 عبوة سلع غذائية "زيت طعام"، وضبط 3 قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم، وضبط 59 قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها "38,121 طن – 6229 عبوة – 3410 قطعة "مواد غذائية متنوعة"، وضبط 17 قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها "1,375 طن – 150 لتر – 306 عبوة – 28502 قطعة – 700 متر "سلع غير غذائية متنوعة "، وضبط 598 قضية فى مجال "المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص".

وأثمرت الجهود عن ضبط 37 قضايا فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها 2,408 طن لحوم وأسماك، و27 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر ضبط خلالها 608 عبوة سجائر وضبط 7 قضية فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية ضبط خلالها "41,750 طن أسمدة وأعلاف – 21 عبوة مبيدات زراعية"، وضبط قضية واحدة فى مجال السلع مجهولة المصدر .. ضبط خلالها 2496 عبوة مستحضرات تجميل".