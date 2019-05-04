قافلة طبية للكشف على نزلاء دور الرعاية بالدقهلية بمبادرة "حياة كريمة"

الدقهلية شريف الديب

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية اليوم قافلة طبية شاملة للكشف على الابناء بكافة دور الرعاية وذلك فى اطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "وتحت رعاية الدكتورة غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

وشدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة توفير كافة احتياجات القافلة الطبية وتلبية احتياجات أبناء دور الرعاية الصحية والاجتماعية .

ومن جانبه قام المحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتفقد القافلة الطبية يرافقه فريق عمل من ادارت الاسرة والطفولة والدفاع الاجتماعى بالمديرية للاطمئنان على سير عملها وأشار إلى أن القافلة قامت بالكشف على 370 من أبناء دور الرعاية بالمحافظة من أمراض الانيميا.