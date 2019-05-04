video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 05:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قافلة طبية للكشف على نزلاء دور الرعاية بالدقهلية بمبادرة "حياة كريمة"

السبت، 04 مايو 2019 04:03 م
قافلة طبية للكشف على نزلاء دور الرعاية بالدقهلية بمبادرة "حياة كريمة" جانب من المبادرة
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
 
 
 
 
نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية اليوم قافلة طبية شاملة للكشف على الابناء بكافة دور الرعاية وذلك فى اطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "وتحت رعاية الدكتورة غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية. 
 
وشدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة توفير كافة احتياجات القافلة الطبية وتلبية احتياجات أبناء دور الرعاية الصحية والاجتماعية . 
 
ومن جانبه قام المحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتفقد القافلة الطبية يرافقه فريق عمل من ادارت الاسرة والطفولة والدفاع الاجتماعى بالمديرية للاطمئنان على سير عملها وأشار إلى أن القافلة قامت بالكشف على 370 من أبناء دور الرعاية بالمحافظة من أمراض الانيميا.
 
 
IMG-20190504-WA0004
 
IMG-20190504-WA0005
 
IMG-20190504-WA0006
 
IMG-20190504-WA0007
 
IMG-20190504-WA0008
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. غادة والى تعلن 100 قرية فى أسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

دور الرعاية بالدقهلية

وزارة التضامن الاجتماعي




لا تفوتك
التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

مهمة محفوفة بالمخاطر لفرسان العرب فى أدغال أفريقيا.. مواجهة مثيرة بين مازيمبى والترجى بالكونغو.. التعادل السلبى يكفى"حامل اللقب" لبلوغ نهائى الأبطال.. و"الخطأ ممنوع" على الوداد ضد صن داونز للظهور بمشهد الختام

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

تيريزا ماى رئيسة الوزراء الأكثر مراوغة فى بريطانيا خلال 40 عاما.. صحيفة "اكسبرس: لديها تقنيات لتجنب الإجابة على الأسئلة.. وتؤكد: تراجع مصداقيتها فاقم من أزمة "بريكست".. وبوريس الأوفر حظا لخلافتها

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

عشان تبقى جوازة هنية.. عزة بتحول العرايس لشخصيات كاريكاتيرية بمناديل كتب الكتاب

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

برشلونة فى نزهة كروية أمام سيلتا فيجو بالدورى الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة