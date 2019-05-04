فيديو وصور.. محافظ الأقصر أعمال رصف الطرق وحملات إزالة الإشغالات وإنشاء مدرسة جديدة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة إنتظام عمل الأجهزة المحلية داخل مدينة الأقصر برفقة المهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، والمهندس احمد النوبي مدير هيئة الابنية التعليمية بالأقصر، وإستهل جولته بتفقد منطقة شرق السكة الحديد ومتابعة اعمال رصف عدد من الشوارع الفرعية بالقرب من "مزلقان القراريش"، ووجه بإستكمال خطة رصف الطرق وسرعة تمهيد الشوارع وإصلاحها.

وإستكمل محافظ الأقصر، جولته بتفقد منطقة أبوالجود بالقرب من شارع السوق، حيث وجه بالعمل علي إزالة أية حالات إشغالات وتعدي وتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة للحد من الزحام والتكدس، وواصل المحافظ جولته بمتابعة اعمال انشاء مدرسة طيبة للتعليم الأساسي بشارع معبد الكرنك بالقرب من مكتبة مصر العامة بالأقصر، وهي المدرسة التي يجري تجهيزها لدخول الخدمة العام الدراسي المقبل، ووجه المحافظ بالعمل علي زيادة عدد الفصول لإستيعاب الطلاب بما يساهم في القضاء علي الكثافة الطلابية أو الحد منها.