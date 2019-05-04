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فيديو.. البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور

السبت، 04 مايو 2019 03:53 م
فيديو.. البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل
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وافق مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم السبت، على  قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 25 من أبريل 2019.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر  قرارا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس الموافق 25 أبريل.
 
وشمل القرار في مادته الثانية أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
 
كما جاء في المادة الثالثة من القرار أن يفوض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
 
وتتضمن المادة الرابعة من القرار أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
 
 
مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب (8)

 


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