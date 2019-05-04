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غداً..اجتماع "رجال الأعمال" لمناقشة الاستعلام الائتمانى للأفراد

السبت، 04 مايو 2019 01:00 ص
غداً..اجتماع "رجال الأعمال" لمناقشة الاستعلام الائتمانى للأفراد حسن حسين رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى
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تنظم لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين، غداً الأحد، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعلام الائتمانى للأفراد.
 
وقال حسن حسين ، رئيس لجنة البنوك، إن الاجتماع يهدف إلى التعرف على الاستعلام الائتمانى للأفراد وتأثيره على التعاملات التجارية والبنكية، وذلك بحضور الدكتور محمد كفافى ، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I Score.
 
تأسست الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى عام 2005 طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 بسنة 1981 وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بموافقة الهيئة العامة لسوق المال، والموافقة المبدئية الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، كشركة مساهمه مصرية بمساهمة 25 بنك والصندوق الاجتماعى للتنمية تحت اسم "استعلام" كأول اسم تجارى للشركة وتم تجديد العلامة التجارية للشركة لتحمل اسم "I-Score"  فى عام 2007 وأصدر مجلس ادارة البنك المركزى المصرى ترخيص للبدء فى النشاط فى 22 يناير 2008.
 
وتضم الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى قاعدة بيانات تحتوى على معلومات ائتمانية عن الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة للبنوك التجارية فى مصر.
 

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