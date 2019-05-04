"عيونهم لاتنام".. وزارة الدفاع تذيع فيلما وثائقيا عن جهود "حرس الحدود"

كتب زكى القاضى

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيلما قصيرا عن جهود قوات حرس الحدود فى حماية كافة الاتجاهات الاستراتيجية بمختلف أنحاء الجمهورية، باعتبارهم "رجال عيونهم لاتنام".

وتغطى قوات حرس الحدود جميع الحدود البرية، والسواحل والمياه الاقليمية، والتى تمتد لأكثر من 5580 كم، على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، لأنهم رجال المهام الصعبة، وقوة البأس، متسلحين بشعار "الأمانة والشرف والتضحية".

وأظهر الفيلم الوثائقى كثير من اللقطات المصورة للعمليات التى تقوم بها قوات حرس الحدود ومواجهتها لأعمال التهريب بمختلف أنواعها، كما نجحت قوات حرس الحدود فى مواجهة عمليات الصيد الغير قانونية، وكذلك مواجهة عمليات تهريب الآثار عبر الحدود، ومكافحة المخدرات، ومصادرة عشرات الآلاف من أطنان المخدرات.

وتشارك قوات حرس الحدود فى عمليات مجابهة الإرهاب واكتشاف الأنفاق، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية، حتى كادت أن تختفى الظاهرة نهائيا من مصر.