عروض إخوانية بمليارات الدولارات بدعم قطرى لإنقاذ التنظيم من الإدراج كإرهابيين

كتب محمود العمرى

قال مختار نوح، المفكر الإسلامى والقيادى الإخوانى السابق، إن قيادات من التنظيم الدولى للإخوان فى الخارج، حاليًا يسعون للخروج من مأزق سعى الإدارة الأمريكية لإدراجهم كمنظمة إرهابية، وذلك من خلال مطالبة قطر والمسئولين القطريين بالتدخل لإنقاذهم من هذه الأزمة التى أصبحت تواجه الجماعة الإرهابية، وذلك فى حالة إعلان أمريكا ذلك ستكتب نهاية الجماعة الإرهابية إلى الأبد.

وأضاف المفكر الإسلامى لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان وقياداتهم فى حالة من الارتباك الشديد، مؤكدًا أنه وصلت إليه معلومات أن قيادات من التنظيم الدولى للإخوان الإرهابية عرضوا دفعوا مليارات الدولارات من أجل إنقاذهم من هذه الأزمة والعمل على إخراجهم، بحيث لا يتم اتخاذ أى قرارات تمس الجماعة، بالإضافة إلى تواصلهم من خلال مراكز الأبحاث وغيرها الموجودة فى بريطانيا والدول المختلفة.

وتسعى جماعة الإخوان إلى التحايل على هذا القرار، ذلك حسبما أكدت مصادر مطلعة بأن التنظيم يسعى خلال الفترة المقبلة لتكثيف اتصالاته مع عدد من نواب الحزب الديمقراطى فى الكونجرس الأمريكى لدفعهم نحو تعطيل مشروع ترامب الذى يسعى من خلاله لتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى.