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عرض ضحايا "توربينى شبرا الخيمة" على الطب الشرعى.. وحبس المتهمين

السبت، 04 مايو 2019 12:54 م
عرض ضحايا "توربينى شبرا الخيمة" على الطب الشرعى.. وحبس المتهمين اغتصاب اطفال،ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، التحقيق بحبس عاطل وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيق كونوا تشكيلًا عصابيًا لاستقطاب أطفال الشوارع والاعتداء عليهم جنسيًا، كما أمرت النيابة بعرض الأطفال المجنى عليهم على الطب الشرعى وإيداعهم دور رعاية.

 

والبداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، معلومات تفيد اتخاذ "أميرة وشهرتها "حماصة " و"هيثم" عاطل، أرض المؤسسة بمحيط محطة مترو شبرا الخيمة وكرا لاستقطاب أطفال الشوارع، وإجبارهم على التسول فى محطات المترو صباحًا، وإقامة حفلات جنسية لهم ليلا وتصويرهم لابتزازهم وتهديدهم فى حالة الإبلاغ عنهم.

 

وتمكن باهر إمبابى الضابط بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط المتهمين و3 من المجنى عليهما.


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