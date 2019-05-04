وذكرت الوزارة - في بيان على (تويتر) وأوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أن مجموع عدد حالات العدوى وصل إلى 1529 حالة، منها 1463 حالة مؤكدة و66 حالة محتملة وذلك حتى أمس الجمعة"، وأضافت أن 1008 أشخاص توفوا نتيجة الفيروس، فيما تم علاج 422 آخرين.

جدير بالذكر أن فيروس (إيبولا) هو مرض يصيب الإنسان وغالبا ما يكون قاتلا، وينتقل الفيروس من الحيوانات البرية وينتشر بين صفوف التجمعات البشرية عن طريق سريانه من إنسان إلى آخر، ويبلغ معدل حالات الوفاة بالإيبولا نسبة 50% تقريبا في المتوسط.