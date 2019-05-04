عبد العال يحيل بيان رئيس الوزراء بشأن أسباب قرار إعلان الطوارئ للجنة العامة

كتب محمود حسين

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبـارًا مـن السـاعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 من أبريل عام 2019، إلى اللجنة العامة، لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

ودعا عبد العال ، خلال الجلسة العامة التى عقدها المجلس منذ قليل، اللجنة العامة للاجتماع عقب رفع الجلسة مباشرة، لدراسة بيان رئيس الوزراء بشأن الظروف التى أدت إلى قرار إعلان حالة الطوارئ، وذلك بعدما ألقى رئيس الوزراء بيانه أمام المجلس.

ورفع رئيس المجلس، الجلسة العامة منذ قليل، بعد الاستماع إلى بيان رئيس الوزراء، ودعا اللجنة العامة للانعقاد الآن، على أن تعقد الجلسة العامة الثانية الساعة الثالثة عصرا، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن قرار إعلان حالة الطوارىء، والتصويت على القرار.