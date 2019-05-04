طرح كميات كبيرة من السكر المكعبات بأسعار مخفضة بـ"سوبر ماركت أهلا رمضان"

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب إحدى الشركات الحكومية أنه يتم طرح كافة المنتجات والسلع بمعرض " سوبر ماركت أهلا رمضان" بأسعار مخفضة من 15 إلى 20% فى حين تطرح بعض الشركات بعض المنتجات بأسعار مخفضة قد تصل إلى 30%، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتخفيف العبء على المواطنين وتوفير كافة السلع خاصة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد، فى تصريحات صحفية، أن معرض " سوبر ماركت أهلا رمضان" يعد من أنواع الخدمات المجتمعية حيث يتم طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما أن شركة الدلتا للسكر تقوم بطرح كميات كبيرة منتجات السكر " المبلور الكريستال " الفاخر منتج طبقا للمواصفات العالمية وكذلك طرح كميات كبيرة من السكر المكعبات بأسعار مخفضة.