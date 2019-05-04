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ضبط 3 مليون لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنيا

السبت، 04 مايو 2019 01:43 م
ضبط 3 مليون لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنيا محطة وقود - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط كمية كبيرة من السولار والبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مباحث التموين برئاسة المقدم وائل ذكى يفيد ضبط محمد ع ح مسئول محطة بنزين بمركز المنيا، بعد ورود معلومات عن الاستيلاء على الوقود المدعم من الدولة لإعادة بيعه بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة وشبهة تزوير فى المستندات.

بالانتقال والفحص تبين استيلائه على 2 مليون و400 ألف لتر سولار وأكثر من مليون لتر بنزين 80، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق.

 

  

 


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