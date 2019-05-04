ضبط مود مخدرة وأسلحة نارية خلال حملة أمنية بالجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

شنت قوات الأمن بالجيزة حملة أمنية، أسفرت عن ضبط 13 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.

كما أسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن إزالة عدد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، بالإضافة إلى ضبط عدد من الباعة الجائلين، والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية.

وحرر ضباط مباحث التموين 105 قضايا غش تجارى، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.